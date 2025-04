Di Canio: “Inzaghi bravo a dare gioco ma poi serve altro. C’era una faccia che mi faceva tenerezza”

Paolo Di Canio , ex calciatore, ha commentato così negli studi di Sky Sport la sconfitta dell'Inter a San Siro di oggi contro la Roma: "Se l'Inter è questa con due partite da giocare col Barcellona, fa fatica a fare risultato con tutte. Quando sento dire problema fisico, ora potreste anche trovarmi d'accordo: ma già alla 15a aveva 7 punti in meno dell'anno prima, alla 29a l'anno scorso aveva 12 punti in più. Le motivazioni fanno la differenza: ci sono allenatori che sanno fare questo e allenatori bravi come Inzaghi che sono bravi in altri aspetti come il gioco, ci ha deliziato con questo, ma c'è la gestione.

A Parma non puoi prendere 2 gol, non si può parlare di stanchezza: è stata rimontata troppe volte l'Inter, non può essere stanchezza. Poi col Bayern tutti a prendere pallonate in faccia per non farsi far gol. Questo non vuol dire che Inzaghi non sia bravo, è bravissimo in alcune cose: ma se parliamo di Conte in un modo e di Inzaghi in un altro, è perché manca qualcosa all'uno e all'altro. E' vero che alcuni giocatori non ti hanno aiutato, anche oggi Zielinski entrato malissimo: noi parliamo di una squadra recuperata 11 volte negli ultimi 20 minuti. Non ha incontrato sempre il Liverpool, il Barcellona e il PSG: con squadre alla portata, vuol dire cali di tensione che non possono essere stanchezza.