Di Canio: “Io ho visto un’Inter dominante ma fragile. Sommer? Sbaglia solo su…”

Negli studi di Sky Sport 24, Paolo Di Canio è tornato su quanto accaduto ieri pomeriggio allo Stadium tra Juventus e Inter nel derby d'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Sky Sport 24, Paolo Di Canio è tornato su quanto accaduto ieri pomeriggio allo Stadium tra Juventus e Inter nel derby d'Italia, vinto dai bianconeri 4-3:

"Io ho visto l'Inter dominante e in pieno controllo, con i giocatori messi bene in campo. Ma l'Inter diventa fragile una volta che perde palla. La Juve ha giocato alla Allegri, con 10 schiacciati dentro l'area, ha difeso anche a 5".

"L'Inter è stata imbrigliata e infatti i gol sono arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata ma non ha mai concesso cross facili all'Inter. Sommer? Secondo me l'errore è solo sul tiro di Adzic, su Yildiz no. La partita è stata giocata. Chi ha perso non si è divertito, chi ha vinto sì. Seppur con qualche defezione tattica, io mi sono divertito".

(Fonte: Sky Sport)

