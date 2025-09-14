"Io ho visto l'Inter dominante e in pieno controllo, con i giocatori messi bene in campo. Ma l'Inter diventa fragile una volta che perde palla. La Juve ha giocato alla Allegri, con 10 schiacciati dentro l'area, ha difeso anche a 5".

"L'Inter è stata imbrigliata e infatti i gol sono arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata ma non ha mai concesso cross facili all'Inter. Sommer? Secondo me l'errore è solo sul tiro di Adzic, su Yildiz no. La partita è stata giocata. Chi ha perso non si è divertito, chi ha vinto sì. Seppur con qualche defezione tattica, io mi sono divertito".