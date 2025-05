Di Canio: “Ko devastante, ho visto due atteggiamenti inaccettabili! Inzaghi ora dovrà…”

“Non immaginavo così, altrimenti non avremmo detto quelle cose prima. Ci aspettavamo un’Inter battagliera, aveva dimostrato anche di saper soffrire, aggrediva anche l’avversario… Non si è visto nulla di tutto ciò. Il risultato finale è frutto del primo tempo, poi si sono aperti gli spazi. L’atteggiamento iniziale è incomprensibile e inaccettabile, l’analisi dovrà farla Inzaghi, del perché c’è stato questo atteggiamento.

Barella che copre quella palla per il corner, l’atteggiamento di Dimarco… non sono atteggiamenti da finale di Champions League. Sono atteggiamenti inaccettabili, Barella deve mettere tutto il corpo lì. Giusto non cancellare il percorso fatto in modo esemplare, però questa partita è devastante e figlia del primo tempo, inaccettabile dal mio punto di vista. Si vede qualcosa di epocale, siete d’accordo? Luis Enrique fa qualcosa di strepitoso, ha ribaltato tutto in due anni”.