Di Canio: “Inter squadra matura ma non vecchia. Nessun club in Europa…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco, dagli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha parlato della gara. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "L'Inter è la squadra più matura, non vecchia, ha solo due giocatori sopra età: Acerbi e Mkhitaryan. Gli altri giocatori hanno 26-27-28 anni, massima espressione psico-fisico per un giocatore".

"Giocano, si vogliono bene, si danno qualche sculacciata ogni tanto come nelle buone famiglie. Conoscono lo staff tecnico, la stessa dirigenza, non c'è nessuna squadra in Europa con la stessa continuità e conoscenza. L'Inter sa quello che vuole e continua a difendersi, sa gestire ogni situazione e non va allo sbaraglio. Ha grandi potenzialità, ieri abbiamo visto squadre che ogni tanto spengono la luce. È una squadra matura nel pieno".