Paolo Di Canio, su Sky Sport, ha commentato in maniera molto severa il ko dell'Inter contro la Roma: "C'è un calo di tensione che non può essere stanchezza. Perché qualche rimedio lo trovi, perché ripeto col Bayern l'hai fatto, perciò noi parliamo dell'altro aspetto, di voler portare a casa il risultato con una certa determinazione e cattiveria. L'Inter è una squadra che difetta in questo, non ha virilità. Non ha giocatori cattivi.