Le parole del noto allenatore a proposito dei viola che in pochi giorni hanno affrontato due volte l'Inter

"Nella lotta per le coppe quest'anno c'è molto più equilibrio. La Fiorentina si è mossa molto bene sul mercato, prendendo giocatori di prospettiva e qualità. Palladino con intelligenza ha cambiato modulo e da lì ha svoltato. Ora i viola giocano più in verticale. Chiunque giochi contro di loro dovrà stare attento, solo Napoli e Inter superiori. Se la giocherà con tutte le altre. Kean? Alla juve non è mai riuscito a sfondare, era un'alternativa. La Fiorentina è stata brava a crederci, puntando molto su di lui.