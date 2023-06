Di Caro: “L’Inter deve essere orgogliosa di quanto ha fatto. Inzaghi esce più esperto e sicuro”

Onore ai vinti. L’Inter esce dal campo in lacrime ma a testa altissima. Tra meritati applausi, piena di orgoglio, rabbia, rimpianti e maledicendo un po’ di sfortuna. Non si può far passare una sconfitta per una vittoria: la Champions è andata ad arricchire la bacheca del Manchester City. Ma non c’era modo più onorevole di perdere una finale contro una squadra più forte, la migliore al mondo, forse la più grande della lunga storia di Premier.