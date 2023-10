Di Caro: “Italia, Frattesi il più abile di tutti negli inserimenti e con…”

L'analisi del giornalista: "Che indicazioni lascia dunque questa partita che non ha visto impegnata la difesa per manifesta inferiorità dell’avversario?"

Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro , giornalista, ha analizzato così la vittoria di ieri dell'Italia contro Malta: "Che indicazioni lascia dunque questa partita che non ha visto impegnata la difesa per manifesta inferiorità dell’avversario? Certamente il momento magico di Bonaventura, che sta vivendo una seconda giovinezza, confermato da un gol spettacolare. L’età non sorride a Jack ma piedi e capacità tattiche certamente si. Spalletti ha trovato con lui un’altra soluzione di qualità a centrocampo. Poi, ovvio, Berardi.

L’esterno d’attacco del Sassuolo regala fantasia, imprevedibilità e, soprattutto, vede la porta. Come Frattesi, il centrocampista con maggiore facilità di realizzazione e il più abile di tutti negli inserimenti. Bene anche Kean sia sull’esterno che in posizione centrale quando ha invertito il ruolo con Raspadori, che invece da centravanti non ha convinto neanche ieri. Malta si è confermata squadra materasso (zero punti nel girone), ma godiamoci questa vittoria che è una boccata di ossigeno dopo giorni in apnea e ci consente di preparare con più serenità la trasferta in Inghilterra".