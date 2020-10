Gazzetta: “Lukaku? 83 mln spesi benissimo, merito di Conte. Oltre a segnare è…”

Andrea Di Caro, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così sulle colonne della Rosea il 2-0 dell’Inter al Genoa. Il giornalista ha detto la sua anche su Lukaku:

“Il più classico dei risultati: 2-0, arrivato con un secondo tempo convincente. L’Inter sbriga la pratica Genoa e ritrova la vittoria dopo due pareggi (in campionato e coppa) e la sconfitta nel derby. Netto il divario in campo e diverse cose buone da segnalare: la difesa, che non ha subito mai, guidata da un ottimo Ranocchia; la solita garanzia Lukaku; la capacità di inserimento di D’Ambrosio; l’impatto devastante di Barella che ha cambiato la marcia dell’Inter quando è entrato al posto di un evanescente Eriksen che invece continua ad essere un corpo estraneo, soprattutto se consideriamo le aspettative dopo il suo arrivo nel gennaio scorso”.

CONTE E LUKAKU

“Inutile parlare di Conte dopo ogni partita, lui per primo sa che un tecnico del suo livello sarà giudicato alla fine della stagione in base a cosa riuscirà a portare a casa. L’Inter lo ha preso per vincere. Un grande merito però gli va riconosciuto anche adesso: aver preteso, insistendo tanto, l’acquisto di Lukaku. Dopo un anno in chiaroscuro al Manchester, la valutazione di 83 milioni due estati fa era apparsa a molti un po’ alta, ma visto il rendimento di Romelu fin dal suo arrivo sono stati soldi spesi benissimo.

Oltre a segnare con una regolarità impressionante sono cresciute la sua presenza all’interno delle partite e la capacità di giocare con i compagni, catalizzando il gioco offensivo. Conclusione: bravissimo lui ma altrettanto Conte che lo ha voluto a tutti i costi. In Italia un giocatore così fa la differenza quasi da solo. In Europa, nonostante segni tanto anche in Coppa, ha invece bisogno della squadra intorno e martedì contro lo Shakhtar sarà già un appuntamento importante per le sorti del girone in Champions dopo il pari interno con il Borussia M’Gladbach”.