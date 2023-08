Di Caro: “Perché la scelta di Arnautovic non è da Inter. Attacco peggiorato. E meno male…”

"Al di là del costo, se Arnautovic fosse nello scacchiere di Inzaghi la quarta punta, utile per completare il reparto, l’acquisto ci potrebbe pure stare. Ma la storia di Inzaghi dimostra che il centravanti di peso, che sia di sfondamento (come Lukaku) o di manovra (come Dzeko e appunto Arnautovic) ha un’importanza primaria. Arnautovic era un giocatore promettente con doti tecniche e talento. La carriera non gli ha riservato quello che avrebbe potuto, anche per un carattere non sempre facile. A lui è giusto fare il più grande degli in bocca al lupo augurandogli di stupire. Ma l'Inter in finale di Champions col City aveva a disposizione Lautaro, Dzeko, Lukaku e Correa. Il prossimo anno si presenterà con Lautaro, Thuram, Arnautovic e lo stesso Correa, flop che non si riesce a cedere. Inutile girarci intorno. Se non arriverà nessun altro, il reparto sulla carta è peggiorato".