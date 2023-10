Di Caro (GdS): “Scommesse, quanti altri coinvolti? Tremano in tantissimi”

"L’indagine della pm Manuela Pedrotta a Torino è stata aperta alcuni mesi fa e ruota attorno a un giro di puntate su piattaforme illegali: così è emerso il nome di Nicolò Fagioli. A farlo pubblicamente prima di tutti era stato Fabrizio Corona. E sempre l’ex paparazzo con precedenti penali, ieri ha snocciolato come promesso altri due nomi costringendo la procura che indagava anche su di loro a procedere immediatamente con un blitz. Ci sono altri nomi? E, nel caso, quanti? Se lo chiedono tutti in queste ore e tremano in tantissimi".