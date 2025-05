Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha commentato la situazione della Serie A parlando in particolare della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha commentato la situazione della Serie A parlando in particolare della lotta scudetto. Per Di Chiara il Napoli ha un buon vantaggio e che, se dovesse vincere contro il Parma, conquisterebbe lo scudetto.