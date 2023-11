Di Francesco: “Rigore così così. L’Inter ha dei campioni in squadra. Gol Dimarco? Volevo…”

Col Frosinone l'Inter ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri vincono 2-0 grazie al super gol di Dimarco e al rigore trasformato da Calhanoglu. Al termine della gara Eusebio Di Francesco ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Il gol di Dimarco? Volevo capire se voleva metterla a Dumfries o tirare in porta. È un fenomeno se l'ha fatto, bravissimo, solo complimenti. Prendere gol così non posso dare responsabilità a nessuno, nemmeno al portiere. Il rigore secondo me così così. Un pizzico di malasorte c'è stata, ma anche di bravura dei giocatori dell'Inter che ha campioni come Dimarco che possono fare la differenza. Dispiace non portare a casa punti, per quello che abbiamo fatto nel primo tempo meritavamo di finirlo 0-0. Potevamo fare meglio in alcune situazioni".