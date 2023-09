Di Francesco: “Mourinho sa gestire i momenti. L’Inter sembrava in fuga, invece…”

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone, parla alla vigilia della sfida contro la Roma di domani: "Lo vedremo domani se staremo meglio. Dipenderà da molti fattori, dall'emotività, dall'ambiente e da tanto altro. Pensare di stare molto meglio è opinabile, dipende da tante cose. L' Inter sembrava in fuga e invece è caduta. Non dobbiamo cullarci sulla loro condizione precaria perché anche in passato hanno dimostrato di saper reagire. Mourinho ha passato tanti di questi momenti, sa come gestirli".

"L'ho detto prima, bisogna tapparsi le orecchie e affrontare le gare in una determinata maniera. A me non cambia nulla, non ho mai guardato il lato negativo delle cose ma pensare sempre all'obiettivo. Non bisogna legarsi al dito ciò che si è letto, bisogna affrontare le cose con ottimismo".