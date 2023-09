Inter, il bilancio 2024 sorride: ci sono già 55 mln di ricavi in più rispetto al 2023

Un occhio al campo e uno al bilancio. L'Inter non può che fare di necessità virtù, dovendo tenere i conti in ordine per rientrare nei paletti della Uefa. E così sta facendo la società, che per il 2024 ha già messo fieno in cascina. Anche perché non è certo ipotizzabile ogni anno un percorso Champions che porta dritti alla finale. E così, nel bilancio 2024, ci sono già 85 milioni di euro accantonati. I 15 che derivano da Paramount, messi a confronto con gli zero versati da Digitalbits, e i 70 milioni di euro delle plusvalenze messe a segno in estate, in particolar modo con le cessioni di Onana e Brozovic. Sono ben 40 milioni di euro in più rispetto ai 30 del 2022/2023, frutto delle cessioni di Pinamonti, Casadei e Pirola. In totale, 55 milioni di euro in più di ricavi già certi rispetto all'ultkmo bilancio.