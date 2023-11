Di Francesco: “Rigore? Secondo me non era nettissimo, il difensore si è fermato”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta contro l'Inter : "Il calcio è fatto di episodi, a volte girano a favore e altre meno. Dimarco ha fatto un eurogol , cosa dobbiamo fare? Il portiere era nella posizione giusta. Peccato perchè nell'azione precedente avevamo avuto un'occasione che potevamo sfruttare meglio. La squadra ha espresso un ottimo calcio, ha fatto un'ottima gara, osando, come l'abbiamo preparata. Peccato anche per il secondo gol, per lo scivolone del nostro difensore che poi ha portato al rigore, che dal mio punto di vista non era un "rigore rigore rigore"... Il giocatore si è fermato, però succede dai".

"In certi momenti, specialmente contro una squadra così forte, devi sfruttare al meglio le occasioni che ti capitano. Abbiamo anche preso un palo, peccato per i gol presi, specialmente il secondo, che ha portato la partita in una direzione favorevole all'Inter. L'Inter è una squadra che se gli dai opportunità sono pericolosissimi. Sono la squadra che in Italia crossa più di tutti, ho cercato di togliergli un po' di ampiezza. Siamo stato bravi a concedere poco fino all'eurogol. Ho cercato di tenerli nella loro metà campo, ci siamo riusciti per larghi tratti, peccato per il secondo gol su uno scivolone di un nostro difensore".