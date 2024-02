Arrivano critiche ad Allegri, soprattutto per l'atteggiamento della Juve troppo remissivo:

"L'Inter di ora difficilmente ti fa giocare a pallone. Ha capacità di gestire la partita, una tranquillità importante. E' più merito dell'Inter che demeriti della Juve. Comunque per me Giuntoli metterà qualità a questa squadra. Sento nomi come Koopmeiners e la strada è quella".