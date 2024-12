Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina e oggi opinionista, ha suggerito un nome alla Viola per sostituire Edoardo Bove: "Casadei. Anche lui Under 21, abbina forza fisica e capacità tecniche oltre al senso del gol. È un tipo di giocatore che può un po' ricordare Bove e ridare degli equilibri, altrimenti la squadra soffre come accaduto ieri o a Bologna. Adesso bisogna fare di necessità virtù".