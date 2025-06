Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu: "Chivu? Ha cambiato a livello tattico, se porta Bonny e Leoni porta due giovani interessanti. Detto questo non era la prima o seconda scelta ma il calcio è fatto di queste cose. Conosce l'ambiente Inter, ma anche a Parma non era facile lavorare e ha salvato la squadra. Comunque non va sottovalutato l'aspetto economico e anche la sua voglia, sempre supportato dalla società".