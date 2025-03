Di Gennaro: “Inter, spallata forte all’Atalanta ma non al Napoli. Ho rivisto…”

Il pensiero del noto opinionista a proposito della vittoria della squadra di Simone Inzaghi in casa dei bergamaschi per 2-0

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della vittoria dell'Inter ieri sera in casa dell'Atalanta. Queste le sue considerazioni a proposito della classifica di cui gode ora la squadra di Simon e Inzaghi:

"E' una spallata forte all'Atalanta, al Napoli no però. Anche se non credo che l'Atalanta sia fuor del tutto. Ho rivisto un'Inter ottima in fase difensiva, sono tornati al massimo alcuni giocatori forti, e così può competere su tutti i fronti".