Di Gennaro: “Inzaghi, Arabia scelta non giusta. Fabregas? Se arriva all’Inter…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi e della finale di Champions:

"Sembrava una partita del giovedì la finale di Champions, però ci sta anche la valutazione del club sull'annata. Se vai su uno come Fabregas ok, ma è un anno e mezzo che allena e bisogna dargli forza poi. Ma altrimenti di livello top chi c'è?"

"Inzaghi? Andare in Arabia ora non la reputo una scelta giusta. E' talmente giovane e bravo che può fare molto bene ancora. L'Arabia non lo reputo un calcio importante"