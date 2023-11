Di Gennaro: “Italia, centrocampo offensivo con Barella e Frattesi. Ma Spalletti…”

"Gioca per vincere Spalletti, non puoi snaturare la sua mentalità. E l'ha trasmessa subito al gruppo", assicura Di Gennaro

"Si va verso il tridente Zaniolo-Raspadori-Chiesa. Raspadori ha fatto una grande gara e può lavorare più per la squadra. Servirà capire come gestiranno loro la partita. Raspadori riesce a far giocare bene gli esterni. Zaniolo fece un'ottima partita a San Siro, quindi ripropone questo tridente".

"Dipende purtroppo dalle condizioni non ottimali di Cristante, ma è sì offensivo nelle due mezzali ma non puoi speculare e aspettare la partita. Loro sono chiamati a vincere, bisogna capire come gli ucraini la gestiranno. Sarà una partita tattica ma credo che Spalletti scelga Raspadori perché faccia più cose in quell'ora decisiva".