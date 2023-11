Henrikh Mkhitaryan presto rinnoverà con l’Inter. È tra le priorità dei dirigenti nerazzurri il prolungamento di contratto dell’armeno, imprescindibile per Simone Inzaghi e sicuro titolare contro la Juventus alla ripresa. Come riportato da Sky Sport, è pronto un rinnovo biennale per l’ex Roma, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno.