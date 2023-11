Di Gennaro: “La Juventus se la giocherà con l’Inter, ma deve migliorare. I nerazzurri…”

"Allegri si nasconde ma non credo che nello spogliatoio lo facciano, non sarebbe da Juve. Non ha le coppe e a febbraio-marzo conterà. Certo è che l'Inter ha l'organico più completo. Per me se la giocherà. E' un dovere per la Juve. Si è vista una squadra vecchio stampo ieri, forse si è esagerato, ma a Firenze si sa è sempre difficile".