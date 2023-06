Di Gennaro: “Milinkovic? Con Luis Alberto è il miglior centrocampista della Serie A e…”

"Bisogna capire dove andrà. Lotito ha sempre fatto operazioni mirate a livello economico, per me rimarrà alla Lazio", aggiunge Di Gennaro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed attuale opinionista, ha parlato così del futuro di Milinkovic-Savic:

"Insieme a Luis Alberto è il più forte centrocampista in Italia. Sposta ancora gli equilibri. Sarri difficilmente se ne vuole privare ma ci sono anche altre cose che subentrano. Bisogna capire dove andrà. Lotito ha sempre fatto operazioni mirate a livello economico, per me rimarrà alla Lazio".