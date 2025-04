Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Antonio Di Gennaro ha parlato della corsa scudetto tra Inter e Napoli. "Gli azzurri devono avere la mentalità e l’obiettivo di vincerle tutte, ma deve giocare in tutti e due i tempi e nell’ultimo periodo non l’hanno fatto. Conte deve far giocare la squadra per tutti i novanta minuti, senza abbassarsi troppo nel secondo tempo come contro il Bologna, è abbastanza strano".