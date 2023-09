Ag. Di Gregorio: “Se dovesse arrivare la chiamata dell’Inter la ascolteremmo”

Intervistato da SportItalia, Carlo Alberto Belloni , agente di Michele Di Gregorio , ha parlato del futuro del suo assistito. Sulla possibilità di rivedere il portiere all'Inter, ha risposto così: "È ovvio che fra tutte le squadre, per Michele, l'Inter sia particolare per la storicità che ha avuto con questo club. Prima di essere tesserato con il Monza nel 2022, aveva passato 19 anni con l'Inter, da quando ne aveva sei. Una storia molto particolare e unica. Purtroppo non è il cuore a comandare e restiamo a disposizione. Nel senso che se un giorno dovesse arrivare una chiamata dall'Inter la ascolteremmo. Va detta una cosa".

Ovvero?

"Che per il resto ad oggi vedo sei squadre che sono proprio sopra al Monza. Le altre no: per esempio il Monza non è inferiore al Sassuolo, per dirne una, parte sullo stesso livello. Se in futuro dovesse chiamare una big, che sia Juve, Inter o Arsenal ben vengano ugualmente (ride, n.d.r.). Oggi testa al campionato e basta".