"Roma-Juve è stata una partita da vecchi tempi, viva. La potevano vincere tutte e due, è venuto fuori un pareggio che serve più alla Juve che alla Roma. Per quanto riguarda il Napoli, penso che i giocatori non vedano l’ora di finire questa stagione".

"L'Inter si scansata contro il Sassuolo? Qualche serata in più, qualche birretta in più, in questo periodo di festa ci sta una partita così insipida"