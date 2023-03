Di Livio: “Cosa manca alla Roma per essere da scudetto. Lamentele di Mourinho…”

"La Roma è una squadra difficile da battere. Si sa difendere, sa ripartire, forse manca un po' di qualità o di idee nella fase offensive, ma tutti vorrebbero evitarla in questo momento. Ha fatto un grande risultato contro una squadra che mi è piaciuta come la Real Sociedad. Il 2-0 però non basta per dormire sonni tranquilli in vista del ritorno, vai a giocare in questi campi contro queste squadre, può essere un risultato ribaltabile e ci vorrà la massima concentrazione da parte della squadra di Mourinho".