Di Marzio: “Futuro Inzaghi-Inter? Critiche e frecciate, i processi fatti su di lui…”

In collegamento a Sky Sport, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Simone Inzaghi. Ecco il suo pensiero sull’allenatore dell’ Inter dopo la vittoria in Champions League di martedì: “Futuro Simone Inzaghi? Post Benfica non si è tolto particolari sassolini. Qualche frecciatina l’ha lanciata, “so da dove provengono le critiche”, sa i mittenti e le vuole rispedire attraverso questo finale di stagione.

C’è stato un accanimento esagerato nei confronti di Inzaghi, è ancora in Champions, ha perso tante partite, ma è in corsa per il quarto posto ed è in semifinale di Coppa Italia. Sono stati fatti forse processi prima del tempo e qualcuno forse dovrà ricredersi su Inzaghi”, le sue parole.