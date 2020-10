Di Marzio: “Quando litigai con mio padre: sapevo di Mancini ma l’Inter mi chiese…”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e grande esperto di mercato, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ per raccontare della sessione che si è appena chiusa: “L’Inter si è rinforzata, il Napoli con Osimhen ha fatto il colpo del mercato, e la Juve con Kulusevski ha colto la gemma. Non tutte però sono riuscite a ridurre la rosa come volevano. Ma era difficilissimo farlo in questa strana sessione“.

Poi un aneddoto sull’arrivo di Mancini sulla panchina dell’Inter al posto di Mazzarri: “Non volevo dare la notizia, perché aspettavo ulteriori notizie e l’Inter mi chiese di non darla perché dovevano ancora parlare con il mister che doveva essere esonerato. Mio padre invece mi disse di darla e non parlammo per tre giorni“.