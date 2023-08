Di Napoli: “Centrocampo Inter è dinamico come vuole Inzaghi. A livello di fisicità…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato del centrocampo dell'Inter che in questa sessione di mercato ha visto diversi innesti dopo l'addio di Brozovic.

"E' un centrocampo dinamico come vuole Inzaghi. Barella e Frattesi in fase di interdizione danno una certa garanzia. E' chiaro a livello di fisicità, sulle palle aeree, qualche difficoltà può esserci, ma la qualità e non solo c'è. E' al livello del Napoli? Di sicuro Garcia si porterà dietro delle idee di Spalletti, ma sono due reparti forti entrambi a loro modo. L'Inter ha più qualità".