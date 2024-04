Intervenuto nel corso della trasmissione "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio, Arturo Di Napoli è tornato sul pareggio dell'Inter contro il Cagliari. Questo il commento dell'ex giocatore: "Sono quelle partite che capitano nel corso di un campionato".

"La situazione dello scudetto è ormai in archivio e, dunque, può succedere. Da una parte sono contento per Ranieri, che metterà un’altra ciliegina in una carriera straordinaria".