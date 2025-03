"Il Napoli, però, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Conte ha fatto un lavoro pazzesco. Non dimentichiamoci il percorso di crescita dei partenopei: l’anno scorso erano fuori dalle coppe, ed oggi senza Kvaratskhelia e Osimhen lottano per lo scudetto. Certo, l’ex allenatore della Juventus ha dalla sua due giocatori nuovi molto forti come Lukaku (calciatore fondamentale) e McTominay".