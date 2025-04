Di Napoli: “L’Inter mi preoccupa, calo troppo evidente. Mi auguro che…”

"Credo che la Juve sia avvantaggiata perché ha un vantaggio non poco, ma è anche quella che rischia di più", dice Di Napoli sulla Juve

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di Inter , in attesa del match col Barcellona:

"L'Inter mi preoccupa, un calo fisico così evidente pensavo fosse imputabile a una partita, invece ora è confermato. Spero si sia fatto un lavoro per arrivare a queste sfide con più benzina. Le parole di Inzaghi su questa difficoltà sono evidenti ormai".

Sulla Juve

"Credo che la Juve sia avvantaggiata perché ha un vantaggio non poco, ma è anche quella che rischia di più, perché non da l'impressione di solidità. Ma solo la Juve può perdere la Champions. Il Bologna c'è, la Roma invece ha creato entusiasmo attorno a sé e per il rush finale mentalmente è quella che ne ha più di tutti".