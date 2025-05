Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato della finale di Champions League tra Psg e Inter. "Quando si arriva lì, si azzera tutto. In una finale, che sia Barcellona, Arsenal o PSG poco cambia per la difficoltà. Logico, se un po' scegliere, lo fa, ma in finale si azzera tutto. E' una finale di Champions, è 50 e 50".