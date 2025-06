Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Arturo Di Napoli è tornato sulla sua esperienza all'Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Arturo Di Napoli è tornato sulla sua esperienza all'Inter. L'ex giocatore sottolinea quanto fu importante Moratti nel suo periodo in nerazzurro. "Moratti è stato importante per me, così come Mazzola. Lui mi diceva di rimanere all'Inter, perché potevo crescere in mezzo a tanti campioni, ma io poi andai via perché ero testardo. Molti dicono che il mio carattere mi ha penalizzato, e in parte è vero, ma è stato anche la mia forza. Come in occasione del primo gol, che feci a Walter Zenga ed ebbi la forza di prendere quel pallone e realizzare quella prima rete".

"Mi ricordo che quando passai definitivamente al Piacenza mi offrirono un contratto a cui era difficile dire di no, giocai poco e sicuramente persi un'opportunità importante. Tornassi indietro quella decisione non la riprenderei, ma alla fine il calcio mi ha dato tanto. Alla fine ho fatto divertire in tanti, da Vicenza a Salerno, passando per Messina, Palermo. L'importante è lasciare qualcosa e credo di averlo fatto. Non rimpiango nulla, anche se di sicuro potevo fare di più". In quell'Inter era arrivato Ronaldo il Fenomeno: "Mi ricordo che in una sfida con il Piacenza alla fine ci scambiammo la maglia e la sua la tengo con grande gelosia, perché ci tengo veramente tanto. Fu un'emozione unica, perché è stato uno dei più grandi".

"L'Inter mi ha forgiato come calciatore, ma il Napoli è la squadra della mia famiglia. Mio padre era un punto di riferimento e la sua perdita fu un duro colpo. Peccato che non possa aver vissuto il mio esordio in Serie A, rimane il mio unico vero grande rimpianto. Ma rimane comunque presente sempre nella mia vita, anche se non è fisica. Napoli fu una tappa importante, Taglialatela fu un punto di riferimento importante in quella mia esperienza".

