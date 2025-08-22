FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato della prima gara dell'Inter in campionato
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato della prima gara dell'Inter in campionato. I nerazzurri lunedì affronteranno il Torino. "Per l’Inter contro il Torino non sarà un compito facile, ma ha qualità e deve partire forte per una serie di motivi".

"Dal mercato ai mal di pancia fino all’addio di Inzaghi, ho fiducia in questa dirigenza e nella rosa. Credo che prima della fine del mercato Marotta regalerà uno dei suoi colpi. Quella col Torino non sarà una partita semplice, ma credo che comunque porterà a casa la vittoria".

"Dall’altra parte il Napoli si è rinforzato moltissimo, credo che l’obiettivo sia provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Credo però che l’Inter sia molto forte, spero sempre nell’arrivo di Lookman, ma a prescindere dal nigeriano potrà lottare per lo Scudetto".

(TWM Radio)

