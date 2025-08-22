Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato della prima gara dell'Inter in campionato

Gianni Pampinella Redattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 20:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato della prima gara dell'Inter in campionato. I nerazzurri lunedì affronteranno il Torino. "Per l’Inter contro il Torino non sarà un compito facile, ma ha qualità e deve partire forte per una serie di motivi".

"Dal mercato ai mal di pancia fino all’addio di Inzaghi, ho fiducia in questa dirigenza e nella rosa. Credo che prima della fine del mercato Marotta regalerà uno dei suoi colpi. Quella col Torino non sarà una partita semplice, ma credo che comunque porterà a casa la vittoria".

"Dall’altra parte il Napoli si è rinforzato moltissimo, credo che l’obiettivo sia provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Credo però che l’Inter sia molto forte, spero sempre nell’arrivo di Lookman, ma a prescindere dal nigeriano potrà lottare per lo Scudetto".

(TWM Radio)