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Di Napoli: “Italia impaurita e contratta, troppa tensione. Quando è entrato Esposito…”

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"Con Pio Esposito siamo andati meglio, perché non sentiva il peso degli altri", dice Arturo Di Napoli, ex attaccante
Matteo Pifferi Redattore 

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio dell'Italia che ha battuto l'Irlanda del Nord:

"Ho visto una Nazionale impaurita, contratta, nessuno rischiava la giocata nel primo tempo, segno della tensione. Pesa su tutti non aver fatto due Mondiali di fila. Questa Nazionale può fare molto di più. Ed è venuta fuori la qualità nel secondo tempo, però c'è questa nuvola nera che peserà anche nella finale. E pesa sulla testa e sulle gambe".

Di Napoli: “Italia impaurita e contratta, troppa tensione. Quando è entrato Esposito…”- immagine 2
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"L'unico che ha provato a creare la superiorità numerica è stato Politano. Con Pio Esposito siamo andati meglio, perché non sentiva il peso degli altri, anche vista la sua età. Poi il gol di Tonali ha proprio sbloccato tutto".

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"Retegui? Il campionato è fermo da due settimane per la guerra, ora per noi è dentro o fuori. Pio Esposito sta facendo gol, ha entusiasmo, ha un atteggiamento propositivo. Non c'è neanche da pensarci, deve giocare lui"

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