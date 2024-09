Inter, urge una terapia risolutiva: tocca a Inzaghi trovare la diagnosi giusta

"La strada di Fonseca resta in salita, ma la si può affrontare con maggiore fiducia. Non è tutto risolto, per esempio il gol del pareggio dell’Inter nasce su un cambio di campo che il Milan sta a guardare, quasi ammirato. Leao è sempre Leao: un’opera non sempre compiuta. Quindi i problemi restano, ma adesso c’è anche un sorriso che può rivelarsi terapeutico. Fa da contraltare la smorfia di dolore dell’Inter, urge una terapia risolutiva: tocca al professor Simone Inzaghi, il primario, trovare la diagnosi giusta. Non è facile, perché il trauma è forte e profondo".