"C'è un ringiovanimento della rosa, giusto dopo che finisce un ciclo, per me Pio Esposito per questo è da Inter. Un club come l'Inter ci sta che rifiuti delle offerte importanti. Se vuole costruire qualcosa d'importante, deve ripartire dalle basi in cui crede. Ha davanti Lautaro, Thuram, se non gioca con continuità ma ci può stare in un percorso di crescita".