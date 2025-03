Arturo Di Napoli, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me la sfida è tra Napoli e Inter, con l'Inter favorita perché è più forte. L'Atalanta merita un discorso a parte perché se vincesse lo Scudetto sarebbe un miracolo, avendo un'altra filosofia societaria.