FCIN1908 / Inter, Di Pentima in prova con la Giana Erminio: a giorni la decisione

Il futuro di Stefano Di Pentima potrebbe essere in Serie C: il difensore centrale classe 2004, reduce da una discreta stagione con la Primavera dell'Inter, non resterà in nerazzurro come fuoriquota, ma inizierà il suo percorso tra i professionisti. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il giocatore in questi giorni sta effettuando un provino con la Giana Erminio, formazione recentemente tornata in Serie C: aggregato alla Prima Squadra biancazzurra, oggi ha anche disputato uno spezzone di partita nell'amichevole contro la Cremonese.