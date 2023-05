Inter, novità tra i convocati per l’Atalanta: presente il Primavera Di Pentima

C'è un nome a sorpresa nella lista dei calciatori convocati da Simone Inzaghi per Inter-Atalanta, penultima giornata del campionato di Serie A: è quello di Stefano Di Pentima, difensore centrale classe 2004. Con lui altri tre calciatori della Primavera nerazzurra ( oggi impegnata a Napoli per l'ultimo turno della regular season ): i centrocampisti Aleksandar Stankovic e Ebenezer Akinsanmiro e l'attaccante Dennis Curatolo.

Di Pentima, che indosserà la maglia numero 52 e che era già stato convocato per il ritiro invernale della Prima Squadra a Malta, sostituisce numericamente Fontanarosa, attualmente impegnato con l'Italia al Mondiale U20. In stagione ha totalizzato 11 presenze tra tutte le competizioni, ma non scende in campo da gennaio a causa di alcuni infortuni.