Lassana Diarra chiede maxi risarcimento alla FIFA: “Lo faccio per me e per…”

Ora, col supporto della Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, Diarra si è rivolto ai tribunali belgi, dopo che le trattative con la Fifa per un accordo si sono rivelate "infruttuose". "Sono costretto a combattere questa battaglia legale dall'agosto 2014, più di 11 anni", ha dichiarato Diarra, che nella vicenda é sostenuto dall'avvocato Dupont, lo stesso della sentenza Bosman.

"Lo faccio per me stesso - ha aggiunto l'ex centrocampista -. E se sono riuscito a resistere al rullo compressore della Fifa, è perché ho avuto una buona carriera. Ma l'ho fatto anche per tutti i giocatori emergenti, meno noti, che non hanno i mezzi finanziari e psicologici per sfidare la Fifa davanti a veri giudici". Diarra sottolinea che la Fifa e la Federcalcio belga "avrebbero dovuto avere la decenza di contattarmi per proporre una risoluzione amichevole della controversia, ma così non è stato", rivelando "una persistente cultura di disprezzo per lo stato di diritto e per i giocatori", nonostante la sentenza Ue.