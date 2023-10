Di Canio: “L’Inter battuta dal Sassuolo ha asfaltato il Benfica. Motivo è solo uno”

L'ex giocatore si è riferito anche ai nerazzurri parlando delle buone prestazioni delle italiane in CL e delle difficoltà in campionato

Stanchezza o mancanza di motivazioni? Paolo Di Canio, su Skysport, ha parlato di questo dopo il pari del Milan contro il Dortmund e la vittoria della Lazio, che ha trovato difficoltà in campionato, col Celtic, ma si è riferito anche all'Inter . «Alla sesta giornata si parla di stanchezza. Il Sassuolo batte 4 a 2 a San Siro l'Inter e chapeau a loro, grande gara, camminavano i nerazzurri. Dopo pochi giorni la stessa squadra asfalta in Champions il Benfica con otto palle gol nitide nel secondo tempo. Mi dovete convincere che E allora questo che cos'è? La mancanza di capacità di generare motivazioni», ha sottolineato.

E ha continuato così il suo discorso: «Non so se sia colpa dell'allenatore o dei giocatori ma questa è la realtà. Stanchezza o non poi in Europa, dove ci sono difficoltà in passato, le nostre squadre nei secondi tempi escono fuori con le risorse e i campi, quindi è solo questione di rigenerare motivazioni, energie nervose. Magari alcuni allenatori questa capacità non ce l'hanno e sono bravi in altro e i giocatori stessi hanno queste difficoltà».