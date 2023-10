Champions, Pioli: “Rimpianti per il Milan. Importante doppio confronto col PSG”

«Volevamo vincere, nella prima partita lo meritavamo e non ci eravamo riusciti. Abbiamo fatto una grande partita intensa nel secondo tempo, ma guardiamo avanti con fiducia. Zero gol subiti ma zero gol fatti in due gare? Inevitabile che ci sia mancata precisione sotto porta e mancata efficacia in area avversaria. Classica partita di CL contro un avversario di qualità, ci dispiace non esserci riusciti». Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della prestazione della sua squadra nel confronto di Champions contro il Borussia Dortmund. È finita zero a zero contro i tedeschi e il tecnico ha parlato di rimpianti legati a questa gara e a quella contro il Newcastle.