“Gli allenatori contano tantissimo. Ci sarà una differenza se alcuni gruppi non rendono e non migliorano con alcuni e invece migliorano con altri nel breve periodo. Magari un allenatore poi non è adatto per un gruppo. Però gli allenatori sono determinanti. La Fiorentina aveva fatto male anche in Conference, concede tantissimo, oggi è stata in partita fino in fondo. Il Napoli sembrava potesse passeggiare, invece ha vinto 2-1 ma soffrendo.