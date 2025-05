È il giorno della finale di Champions League. Queste le parole dell’ex attaccante Paolo Di Cani o a Sky Sport prima di PSG-Inter ( qui dove vedere la finale in chiaro in tv ):

“L'Inter sentirà sorpresa e delusione perché anche la prima è andata vicina a vincerla col City. Ci va con la rabbia di prenderla ora, soprattutto chi è reduce da quella battaglia. I principi di gioco li sappiamo, servono unità di intenti, determinazione e non lasciare nulla al caso.

Mi aspetto l’Inter lo faccia stasera, solo così potrà portare la coppa a casa. L’Inter deve far pesare questi quattro anni di progetto rispetto al PSG, questo deve pesare, le emozioni in positivo e in negativo".