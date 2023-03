Di Canio: “Inzaghi si toglie i sassolini dopo Supercoppa, non è da Inter”

«Non si spiega la differenza tra gare in case e fuori. Non si spiegano le le braccia aperte, non c'è più una gerarchia stabilita, Lautaro che diventa il leader dopo Bologna, ma sembra che all'Inter c'è un po' di autogestione. Chiaro che non si può mettere solo Inzaghisul banco degli imputati. L'ambiente poi è sicuramente difficile. Per avere a che fare con uomini che hanno pelo sullo stomaco, come Brozovic che si deve riguadagnare il posto, è bravo Simone a stimolarlo oppure no? Il senso di responsabilità devono averlo i giocatori ma in un ambiente così non è facile dare stimoli». PaoloDi Canio, a Skysport, ha provato ad analizzare il momento dell'Inter partendo dalla difficoltà di dare una spiegazione alla differenza di rendimento tra gare casalinghe e in trasferta. Sul fatto che viene riconosciuta al tecnico dell'Inter la capacità di fare bene negli scontri diretti, l'ex giocatore ha aggiunto: «Certe partite si caricano da sole, non c'è bisogno della discussione del giorno prima. Inzaghi ha dimostrato di preparare bene le partite ma dopo aver vinto la Supercoppa ha fatto prestazioni al di sotto e di tanto, ha fatto pochissimi punti. Allora la motivazione chi la deve dare in certe partite?».